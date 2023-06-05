Balıkesir'de yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangına havadan müdahale edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kırsal alanda çıkan örtü yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisinde, kırsal alanda örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, iki yangın söndürme uçağı, su ikmal aracı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 6 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve çalışması ile yangın kısa sürede, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve ardından söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



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