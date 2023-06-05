Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

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BALIKESİR (AA) - Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 66 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri taşıyan Ayvalık açıklarındaki lastik botları tespit etti.

"KB-4510" sahil güvenlik botuyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 66 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısını yakalayarak karaya çıkardı.

Ayvalık açıklarındaki Çıplak Ada'da da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler, "KB-4510" ve "KB-4305" botlarıyla bölgeye giderek 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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