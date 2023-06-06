Balıkesir'de bisikletli çocuk çarptığı otomobil römorkunun içine düştü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de otomobil römorkuna çarparak içine düşen bisikletli çocuk hafif yaralandı.
Karesi ilçesi Toygar Mahallesi 23151 ile 23146. sokakların kesişiminde bisikletiyle seyreden 12 yaşındaki Denizcan Kaba, Ersin Özkan'ın kullandığı 41 GE 930 plakalı otomobilin arkasına takılı olan römorka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle römorkun içine düşen çocuk, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Hafif yaralanan Denizcan Kaba, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.