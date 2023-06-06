Zeytin üreticilerine "halkalı leke" hastalığı uyarısı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticilerine halkalı leke hastalığı görülen ağaçlarda alınması gereken önlemlerle ilgili uyarıda bulundu.

Dr. Mücahit Kıvrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin ağaçlarının yapraklarında dökülmelere ve ürün kaybına neden olan halkalı leke hastalığının nisan ayında artış gösteren ve özellikle nemli havalarda daha hızlı yayılan bir durum olduğunu söyledi.



Bu hastalıktaki fungal etmenin özellikle nemli günleri çok sevdiğini aktaran Kıvrak, "Nemli günlerden kastımız da yağmur yağıp böyle loş bir ışıkta güneşin görüntüsü ile beraber olursa eğer çok hızlı bir şekilde yayılır ve enfekte eder." dedi.

Türkiye'nin tüm zeytinlik alanlarında halkalı leke hastalığının görülebileceğini belirten Kıvrak, hastalığın sadece tek etkili ilacı olduğunu, bunun da doğru zamanda kullanılmaması halinde yararından çok zarar vereceğini dile getirdi.

Halkalı leke hastalığında kullanılan bakır sülfatın sıcak havalarda kullanım sıklığının azaltılması gerektiğini anlatan Kıvrak, şunları kaydetti:

"Çünkü bakır iyi bir ağır metaldir. 18 derecenin üzerine çıktığı zaman bakır, bitki üzerinde zehirleme etkisi gösterir. Bu yüzden de ağaçta mutlaka ve mutlaka 18 dereceyi geçtikten sonra bakır atmamamız gerekiyor. Meyveyi gördükten sonra da bakırı attığımızda meyvenin içine kolayca girebildiği için ağır metali meyvenin içine almış oluruz. Bakırın kullanımı hasattan sonra meyve görülene kadarki kısımda çok rahatlıkla kullanabiliriz."

Hastalıkla mücadelede kültürel önlemlerin daha fazla işçilik yaparak sağlanabileceğine değinen Kıvrak, bunda da birinci kuralının zeytinlikleri hava aldırmak, ikinci kuralının ise iyi bir budama yapıp nemli topraklarda da imkanı varsa drenaj yapılması olduğunu sözlerine ekledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.