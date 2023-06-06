Balıkesir'de ilkokul öğrencilerinin geri dönüşümle yaptığı eserler sergilendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Atatürk İlkokulunun üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin geri dönüştürülebilen atıklardan elde ettikleri ürünler, Toplu Taşıma Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin desteğiyle açılan sergide sunuldu.



Atatürk İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Sedef Erenler, yaptığı açıklamada, geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıkları için bu sergiyi açtıklarını söyledi.

Ayrıca, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başından bu yana topladıkları geri dönüştürülebilen atıkları satarak gelirini depremde anne babasını kaybeden çocuklara göndererek destek olduklarını belirten Erenler, şöyle devam etti:



"Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerimizle günlük hayatta kullanabileceğimiz geri dönüştürülebilecek materyaller hazırladık. Bunlar genelde günlük şeyler olsun istedik. İhtiyaca binaen olsun istedik. Mesela çocuklarımızın giydiği pantolonların zamanla özellikle dizleri yıpranıyor, yamaladık ve geri dönüştürdük. Çocuklarımız evlerinde kullanılmayan şallardan kendilerine aileleriyle gömlek tasarlattılar. Küçük gelen pantolonlarını kesip şort yaptılar. Kullanmadıkları yoğurt kaplarından çiçek saksıları yaptılar. Yani hayatta kullanabileceğimiz şeyler yaptılar. Çevremize katkıda bulunmak için bunları yaptılar. Doğayı çok seviyoruz, doğayı korumak için geri dönüştürerek katkıda bulunmaya çalıştık."

Erenler, birinci sınıftan beri öğrencileriyle kullandıkları kitapları, kağıtları geri dönüşüm için biriktirdiklerini, plastik atık topladıklarını anlattı.



Bu sergiye Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesinin destek olduğunu aktaran Erenler, emeği geçen herkese ve bu işe gönül veren öğrencilere teşekkür etti.



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