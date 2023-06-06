Edremit'te zemin katta çıkan yangın söndürüldü

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinli Mahallesi'nde Yusuf Karaalp'e ait daireden yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, üst katlara sıçramadan yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Söz konusu dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.