Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, FETÖ yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair tespitler bulunan, terör örgütüne destek amacıyla düzenlenen protesto ve eylemlere katıldıkları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, örgüte yardımcı olan bazı derneklerin kayıtlarında yer alan ve kapatılan Bank Asya'daki hesaplarında artış olduğu da tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Balıkesir kent merkezi, Edremit ve Gönen ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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