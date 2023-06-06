Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl Galatasaray'dan kiralanan ve bu ayın sonunda sözleşmesi sona erecek 21 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin ile satın alma opsiyonu kullanılarak 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



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