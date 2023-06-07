Balıkesir'de yaralı bulunan ağaç kamışçını cinsi kuş tedavi edilerek doğaya salındı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı bulunarak Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen ağaç kamışçını cinsi kuşun tedavisi tamamlandı.

Türkiye'de nadir rastlanan türlerden olan ve ilçede vatandaşlar tarafından bulunan uzun mesafe göçmeni ötücü kuşun bakımı ve tedavisi, Kazdağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapıldı.

Doğal yaşam alanları içinde kalan yapıların camları, yansıma yaparak habitatın devamı gibi görünüyor ve göç eden kuş türleri camlara çarpabiliyor. Muayenesinde, bu ağaç kamışçınının da göç yorgunluğuyla cama çarparak yaralanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uysal, yaptığı açıklamada, ağaç kamışçınlarının gizlenerek yaşamayı seven bir kuş türü olduğunu bildirdi.

Bu kuşların, Türkiye'de göç dönemlerinde sulak alanların yakınlarındaki yeşillik ve çalılıklarda beslenerek Avrupa ve Batı Asya'daki üreme alanlarına gittiğini belirten Uysal, "Görmek oldukça güç, genellikle alınan kayıtlar nadiren sesini duyarak yapılıyor. Ağaç kamışçını türü, eklembacaklılar, sinekler, kınkanatlılar ve örümcekler ile besleniyor ve ülkemiz için transit göçer bir tür." ifadelerini kullandı.

Aynı okulda görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Berber ise ağaç kamışçınının binlerce kilometrelik çölleri aşan göç yolculuğunu, seneye tekrar gerçekleştirmesini temenni etti.

Uysal ve Berber, veteriner hekim Ertan Şenol ile birlikte tedavisinin ardından kuşu doğaya saldı.

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