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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı'da "Temiz Çevre" etkinliği gerçekleştirildi

AA

Sındırgı'da "Temiz Çevre" etkinliği gerçekleştirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Çaygören Barajı'nda atık toplama etkinliği düzenledi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı ve Zenit Madencilik işbirliğiyle Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, öğrenciler ve çalışanlar katıldı.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını artırmak için önemli olduğunu vurguladı.

Yavaş ise "Doğaya çıkalım, doğallığın keyfini, hazzını alalım ama lütfen çöpümüzü, herhangi bir yere sıkıntı verecek bir şeyi bırakmayalım." dedi.

Etkinliğin ardından Zeytindalı Meydan Parkı'nda çevre konulu seminer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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