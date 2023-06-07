Sındırgı'da "Temiz Çevre" etkinliği gerçekleştirildi

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Çaygören Barajı'nda atık toplama etkinliği düzenledi.

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı ve Zenit Madencilik işbirliğiyle Çaygören Barajı çevresinde atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, öğrenciler ve çalışanlar katıldı.

Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çevre duyarlılığını artırmak için önemli olduğunu vurguladı.

Yavaş ise "Doğaya çıkalım, doğallığın keyfini, hazzını alalım ama lütfen çöpümüzü, herhangi bir yere sıkıntı verecek bir şeyi bırakmayalım." dedi.

Etkinliğin ardından Zeytindalı Meydan Parkı'nda çevre konulu seminer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.