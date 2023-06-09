Altıeylül ilçesinde üstyapı çalışmaları sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde belediye ekiplerince üstyapı çalışmaları kapsamında merkez ve kırsal mahallerde çalışma yürütülüyor.



Altıeylül Belediyesi kent merkezi sınırları içindeki sokaklarda kilitli parke taşı döşeme işi başladı. Yıpranmış ve kullanılmaz halde olan yolların kazınmasının ardından kilitli parke taşı ve 50 bin metre bordür döşeme çalışmaları aralıksız devam edecek.



Belediye Başkanı Hasan Avcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, merkez ve kırsal mahallelerde 400 bin metrekare kilit parke taşı ve 50 bin metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirileceğini bildirdi.



İlçeye daha konforlu yollar kazandırmak için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Avcı, "İlçemizin her mahallesinin hizmet öncelikleri farklı. Biz bunları tespit ederek hangi mahalleye hangi hizmet gerekiyorsa hızlı bir şekilde çalışmaları planlıyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde, parke taşı döşeme çalışmalarımızla park ve peyzaj çalışmalarımızı birleştirip yeşil alanlarıyla daha yaşanabilir, modern yerleşim alanlarına kavuşacağız." ifadesini kullandı.

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