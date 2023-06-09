İş yerinde oynayan çocuk, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin, römorkuna arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan traktör, bir iş yerine girdi.

Çanakkale-İzmir kara yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Güre Mahallesi yakınında önünde seyreden traktöre bağlı römorka çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak hızlanan traktör, tekne onarımı yapılan iş yerine girip duvarına çarparak durabildi.

Bu sırada iş yerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Leyla Yıldırım ve köpeği, traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin çarptığı traktörün kontrolden çıkarak hızlandığı, içeri girdikten sonra köpeği sıyırıp geçerek küçük kızın yürüyüp ilerlediği yere çarptığı görülüyor.





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