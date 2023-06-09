Bandırma Spor Kulübünün yeni tesisleri tanıtıldı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde yapımı devam eden yeni tesisleri tanıtıldı.



Bandırma Spor Kulübü Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, gazetecilere, kulüp başkanı Onur Göçmez'in sağladığı finansmanla idman sahasının bulunduğu bölgede lokal, sosyal tesis ve idari binanın yapımının sürdüğünü söyledi.



Tesisleri 15 Temmuz’da hizmete almayı planladıklarını belirten Rüzgar, "Bandırmaspor olarak sportif başarı yakalamanın yanı sıra her platformda vurguladığımız tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Bandırmaspor’un tesisleri bizim vitrinimiz. Yerli, yabancı futbolcular için teknik ekip için ve aileleri için tesisler büyük önem taşıyor. 283 metrekare çelik yapı olarak tasarlanan inBordo sosyal tesislerimizde takımımız ve aileleri hem dinlenebilecek hem de eğlenceli vakit geçirebilecekler. Bu alanda bilardo masaları, langırt, satranç, Playstation bölümleri dizayn edildi." diye konuştu.



Rüzgar, ayrıca ​​​​​​Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un desteğiyle, sanayi tesislerinde yer alan mevcut sportif binanın yenilenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.



Çalışmalara ilişkin bilgi veren Rüzgar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, sağlık ocağı iç dizaynı mevcut olan buz havuzunun restorasyonu, geçici dinlenme odalarının yapılması, iç teşrifatlarının alınması, kulüp doktoru odasının oluşturulması, özel görüşme odasının yapımı (psikolog ve diyetisyen ekiplerinin kullanabileceği şekilde), tüm duvar ve zeminin restorasyonu, yardımcı antrenörler için geniş çalışma odası, sportif direktör odasının yenilenmesi, internet telefon altyapısının geliştirilmesi işlemleri yapılmaktadır. Yine Edincik Bandırmaspor Akademi tesisinin boya badanası ve teras katının düzenlenmesi Bandırma Belediyemiz tarafından yapılacak."

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