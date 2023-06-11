Kazdağları'nda kekik hasadı yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde bulunan Kazdağları'nda kekik hasadı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçede faaliyet gösteren bir turizm işletmesi tarafından organize edilen kekik hasadı etkinliğine İstanbul ve İzmir'den 30 kişilik grup katıldı.



Kazdağları'nda kendiliğinden yetişen kekikleri toplayan grup üyeleri, kekiğin suyunu ve yağını çıkartıp çayını, limonatasını ve sabununu yapma fırsatı buldu.



Kekik çayı ikram edilen gruba, ses sanatçısı İsmail Özkan da türküleriyle eşlik etti. Katılımcılar, Kazdağı Etnografya Müzesi'ni de ziyaret etti.



Turizmci Hasan Demiraslan, yaptığı açıklamada, kekik hasadı etkinliğinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kekik hasadı yapan grupta yer alan oyuncu Açelya Akkoyun da Kazdağları'nda zengin flora ve çeşitliliğin olduğunu bildirdi.

Tıbbi aromatik bitkiler uzmanı Bahadır Yılmaz da ise doğadan toplanan kekiğin geleneksel yöntemle distilasyonunu yaptıklarına değindi.

İstanbul'dan gelerek Kazdağları'nda kekik hasadına katılan psikolog Esra Demirsöz ise doğanın hayattaki öneminin altını çizdi.

İstanbul'dan gelen İlksen Yılmaz da Kazdağları'nın adeta Türkiye'nin akciğerleri olduğuna dikkati çekerek, böylesine güzel bir doğada kekik hasadı yaptıklarını aktardı.



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