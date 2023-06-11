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Postacı Yürüyüş Yarışması'nın Türkiye finali Balıkesir'de yapıldı

AA

Postacı Yürüyüş Yarışması'nın Türkiye finali Balıkesir'de yapıldı

BALIKESİR (AA) - PTT AŞ tarafından bu yıl 51.'si düzenlenen "Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali" Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Balıkesir Avlu Yürüyüş Parkuru'nda gerçekleştirilen finale 7 bölgeden 70 PTT personeli katılarak dereceye girmek için mücadele etti.

Kadın postacıların yarıştığı 5 kilometrelik parkuru PTT İzmir Başmüdürlüğünden Gülşen Çerçi ilk sırada tamamlarken, PTT Genel Müdürlüğü personellerinden Nermin Arslanoğlu ikinci, Gülay Kalıç ise üçüncü oldu.

10 kilometrelik parkurda yarışan erkeklerde ise PTT Aksaray Başmüdürlüğü personeli Kadir Çolak birinci, PTT İzmir Başmüdürlüğünden Barış Çankır ikinci olurken, PTT Trabzon Başmüdürlüğünden Kadir Öztürk üçüncülüğü elde etti.

Derece yaparak ödül alan postacıların Balkan Ülkeleri Postacı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği öğrenildi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yarışmanın amacının postacıların vatandaşla iletişiminin sağlanması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki posta dağıtıcılarımızın yaptığı mesafeyi hesapladığımızda bir günde Dünya'dan Ay'a kadar bir mesafe yapıyor. Yani biz her gün Dünya'dan Ay'a gidiyoruz, ertesi gün geri geliyoruz. Çok şükür ki bu teşkilat 183 yıldır bu süreci devam ettiriyor. Bundan sonra da devam edecek. Zor günlerde hep insanlarımızın yanında olmaya çalıştık, arkadaşlarımız da bu hizmet telaşımızı temsilen aynı zamanda da sporu devam ettirmek adına bu işe gönül verdiler. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza da başarılar diliyorum."

Kadınlar birincisi Gülşen Çerçi ile erkekler birincisi Kadir Çolak da elde ettikleri başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Programa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

Bu arada PTT Balıkesir Başmüdürlüğü bünyesinde devreye alınan yeni iş yerinin açılışı da yapıldı.

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