Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tavuk üretim fabrikasındaki işçilerin içinde bulunduğu Salih Işık yönetimindeki 10 ADH 414 plakalı minibüs, Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk ve Bandırma'daki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Minibüsün, fabrikada mesaileri biten işçileri evlerine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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