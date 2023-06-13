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Balıkesir'de barajın seviyesi düştü, BASKİ su tasarrufu uyarısında bulundu

AA

Balıkesir'de barajın seviyesi düştü, BASKİ su tasarrufu uyarısında bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ), il merkezinin içme ve kullanma suyu kaynağı olan İkizcetepeler Barajı'nın doluluğunun geçen yıla göre yüzde 50,45'ten yüzde 28,94'e düşmesi nedeniyle tasarruf çağrısında bulundu.

BASKİ'den yapılan açıklamaya göre, kaynaklarının yüzde 45’i yüzeysel, yüzde 55’i yer altı suyundan oluşan Balıkesir’de, BASKİ denetiminde 1154 sondaj kuyusu bulunuyor.

Önceki yıllarda yapılan içme suyu sondajlarının kuyu derinlikleri 50-100 metrelerde ve sağlıklı içme suyu sağlanırken, günümüzde bu derinlik 150-250 metreyi buluyor ancak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” kriterlerine uygun kalitede olmadığı için arıtılması gerekiyor. Bu da Balıkesir’de suyu daha değerli hale getiriyor.

Kuraklığa karşı ciddi önlemler alan BASKİ Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemi ve suyun tüm döngüsünün takip edildiği yüksek teknolojiye sahip SCADA sistemlerini artırıyor, yenilenen içme suyu şebeke hatları ile kayıp kaçakla mücadele ediyor, içme suyu depo ve terfilerine rutin olarak bakım onarımını yaparak debimetrelerinin sayısını artırıp, kontrollerini sağlıyor.

Bunun yanı sıra şehirdeki tarımsal sulama tesislerinin işletme sorumluluğunu da alan BASKİ, tesislerden faydalanan çiftçilerin bilinçli tarım yaparak daha az su kullanmalarını sağlayan modern sulama sistemlerinden damla ve yağmurlama sulama tekniklerine geçmesini teşvik ediyor.

- "Şehir merkezinin ortalama 286 günlük suyu bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, yağış rejiminin düzensizliği, mevsim geçişlerindeki değişkenlikler ve son yıllarda en kurak ayların yaşanması sebebiyle barajlarda doluluk oranının tahmin edilenin altında kaldığını vurguladı.

Günal, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Balıkesir merkezin içme ve kullanma suyunun karşılandığı İkizcetepeler Barajı’nın su seviyesi; 2022 yılı Haziran ayı doluluk oranı yüzde 50,45 iken, 2023 yılı Haziran ayı doluluk oranı yüzde 28,94’te kaldı. Bu verilere göre şehir merkezinin ortalama 286 günlük suyu bulunuyor. Vatandaşlarımızdan suyu verimli ve tasarruflu şekilde kullanmalarını rica ediyoruz. Tıraş olurken, el yıkarken ve diş fırçalarken musluk kapatılmalı, çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolu çalıştırılmalı, duşta 5 dakika daha az kalıp, akıtan muslukları tamir ettirerek 1 vatandaş günde yaklaşık 300 litre sudan tasarruf edebilir. Bu da 15-16 damacanaya karşılık geliyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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