Altıeylül Belediyesi Çocuk Üniversitesinin yıl sonu etkinliği yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte öğrenciler yıl boyunca yaptığı robotik kodlama, 3D yazıcıyla görsel çalışmaları ile tiyatro, dans gösterilerini gerçekleştirdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, programda yaptığı konuşmada, Çocuk Üniversitesinin gelecek yıl da eğitim ve öğretim hayatına devam edeceğini bildirdi.



Gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığı bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Avcı, "Yıl boyunca emekleri ve yetenekleriyle birbirinden değerli projeler üreten evlatlarımızı ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitimlerin yanında robotik kodlama ile öğrencilerimiz proje geliştirerek geleceğe daha iyi bakmalarını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Altıeylül Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu sınavla Çocuk Üniversitesine girmeye hak kazanan 57 öğrencimiz yıl sonu etkinlikleriyle bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Avcı, pilot bölge olarak belirlenen okullarda yapılan sınavlar sonucu 466 öğrencinin arasından 68 öğrencinin sonraki dönemde Çocuk Üniversitesine girmeye hak kazandığını sözlerine ekledi.

Diplomaların verilmesiyle sona eren törene, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, kamu kurumlarının müdürleri ve misafirler katıldı.

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