Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü

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BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Borsası'nda 2023 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, elektronik satış salonunda satıldı.

Hasat sezonunun ilk mahsulü arpayı borsaya Doğruca Mahallesi'nden üretici Mehmet Kahraman teslim etti.



Arpanın 50 kilogramlık bölümünü kısmı sembolik satışla kilogramı 10,60 liraya borsa üyesi bir tarım firmasının yetkilisi Bülent Encin satın aldı.

Geriye kalan 3,5 ton arpanın da tonu 6 bin 510 liradan yine Encin'in sahibi olduğu firmaya satışı gerçekleştirildi.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, yaptığı açıklamada, hasat sezonunun bereketli olması temennisinde bulunarak, harman için gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

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