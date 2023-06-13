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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manyas ve Gönen ovalarında çeltik ekimi gecikmeli başladı

AA

Manyas ve Gönen ovalarında çeltik ekimi gecikmeli başladı

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ve Gönen ilçelerinde üreticiler ekim mesaisine bu sene yağışlardan dolayı geç başladı.

Bölgede özellikle nisan ve mayıs aylarında etkili olan yağışlar, Manyas ve Gönen ovalarında çeltik ekimini yaklaşık bir ay geciktirdi.

Arazilerini ekime hazırlayan üreticiler, bu yıl zirai drondan da yararlanıyor. Ekim işlemi dronun yanı sıra elle ve traktörle yapılıyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, AA muhabirine, Manyas Ovası'nda 60 bin dekarı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı (ÇKS), 65 bin dekar arazide çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Baldo çeşidi ekiminin çok azaldığını, genellikle Yatkın ve Osmancık çeşitlerinin rağbet gördüğünü belirten Özden, hasadın ekim hatta kasım ayına sarkacağını öngördüklerini dile getirdi.

Dekar başına 20-25 kilogram çeltik tohumu atıldığını ifade eden Özden, "Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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