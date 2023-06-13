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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 102 yaşında hayatını kaybeden yazar Pakize Başaran, son yolculuğuna uğurlandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre bağırsak kanseri tedavisi gördükten sonra yaşamını yitiren, tiyatro ve sinema oyuncusu Meriç Başaran ile 2019'da vefat eden yönetmen Tunç Başaran'ın annesi Pakize Başaran için Haydarçavuş Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Başaran'ın yakınları ve sevenleri ile Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel katıldı.

Başaran'ın cenazesi, Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Bandırma'da müzisyen Ömer Musiç ve Naile Aykut Musiç'in üç kızının ortancası olarak 1921'de dünyaya gelen Pakize Başaran, 1941'de İstanbul İkinci Noterliğinde noter memurluğuna başladı.



Noterlikte çalışırken tanıştığı gazeteci Tarık Mümtaz Göztepe'nin teşvik etmesiyle yazın hayatına başlayan Başaran'ın ilk öyküsü "Hacı Nine" Yeni Sabah gazetesinde 31 Ocak 1948'de, ilk romanı "Benim Doktorum" ise 1951'de yayımlandı.



Radyoda piyesleri yayımlanan Pakize Başaran, Fikri Başaran ile evlendi. Pakize Başaran'ın bu evliliğinden yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran dünyaya geldi.





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