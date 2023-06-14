Ayvalık'ta tezhip ve minyatür sergisi açıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde açılan minyatür ve tezhip sergisi ziyarete açıldı.

Eğitimci Olcay Kınay ile gönüllü öğrencileri Bingül Sevindik, Elif Battal Toprak, Fitnat Derici Özgüç, Fulya Yasemin Şenay, Meral Gülgenç Onuk ve Yasemin Ayberk tarafından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Salonu'nda 40 eser sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışına, Ayvalık Belediye Meclisi Üyesi Tülay Çankaya, Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürü Ayşe Urul, ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, ressam ve küratör Emine Alışık ile sanatseverler katıldı.

Olcay Kınay, yaptığı açıklamada, 30 yılı aşkın süredir tezhip ve minyatür üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Kursiyerlerden Bingül Sevindik de eserlerin kendisi için psikolojik anlamda terapi niteliğini taşıdığını belirtti.

Sergi, 16 Haziran Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.

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