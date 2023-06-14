Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen yaşı 18'den küçük şüpheli M.T. takibe alındı.



Zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 1 kilo 39 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçundan hakkında işlem yapılan M.T, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



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