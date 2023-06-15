Balıkesir'de çocukların yaz eğlencesine "Tülütabaklar" da katıldı

Kadirov'un sağ kolu olan Çeçen komutan kayıp mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın öncülüğünde yürütülen Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi kapsamında düzenlenen yaz şenliğinde, Kurtuluş Savaşı döneminde düşman askerlerini korkutmak için kendilerini soba isi ve baca kurumuna bulayan "Tülütabaklar" canlandırıldı.

Toplumsal ve insani değerlerin güçlenmesinde katkı sunmak amacıyla başlatılan projenin yaz şenliği kapsamında, özel gereksinimli bireyler, depremzedeler, gaziler, ilkokul çağındaki yüzlerce çocuk ve aileleri, Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Vali Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Orkestrasının mini konseriyle başlayan şenlikte yaptığı konuşmada, bu etkinliğin bir buluşma, irade beyanı, birliktelik senedinin imzası olduğunu söyledi.

Şenliğin, Balıkesir'in birlik ve bütünlüğünün sembolü olduğunu belirten Şıldak, şöyle devam etti:

"Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi adını verdiğimiz çalışma şunu ifade ediyor, biz Balıkesir'de kamu, sivil toplum, meslek odaları, yerel yönetimler, siyaset kurumu olarak, bütün kurumlarımız, bütün sektörlerimiz hep bir aradayız, birlik beraberlik, bütünlük içerisindeyiz. Bu duyguyu değerli vatandaşlarımıza iletmek adına bu proje üretildi. Aynı zamanda devletimiz, bütün katmanlarıyla, toplumumuzdaki her bir ferdimizle, hepsine aynı mesafededir, vatandaşlarımızın tamamını kucaklıyoruz. Birliğimizi, bütünlüğümüzü ve gücümüzü aziz milletimizden alıyoruz. Projemizin özeti budur."

Şenlikte ayrıca deprem bölgesinden gelen 300'ün üzerinde vatandaşı misafir ettiklerini bildiren Şıldak, özel gereksinimli bireyler, şehit aileleri ve gazilerin de etkinliğe katıldığını anlattı.

Programa katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Şıldak, daha sonra berberindekilerle Atatürk Parkı'nın dört bir yanında hazırlanan stantları gezdi.

Şıldak, el yüz boyama, kutu oyunları, robotik kodlama, resim yapma, resim sergisi, balon katlama, ok atma, dart, mas güreşi etkinliklerinde ve şişme çocuk parkında eğlenen çocuklara eşlik etti.

Şenlikte en büyük ilgiyi ise "Tülütabaklar" çekti. Kurtuluş Savaşı döneminde Balıkesir'de düşman askerlerini korkutmak için yüzlerini soba isi ve baca kurumuyla boyayan, keçi, at kuyruğu, koyun postu, değnek ve çanlarla korkutucu görünüme kavuşan debbağları (deri, tabak işçisi) simgeleyen Tülütabaklar, çocuklar ve büyüklerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Şenliğe, Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile proje paydaşları da katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.