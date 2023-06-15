Manyaslı meslek lisesi öğrencileri İspanya'da mutfak kültürünü inceledi

2023 en sıcak yıl mı olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümünden iki öğrenci, 3 hafta süre ile İspanya'nın başkenti Madrid'de staj gördü.



Okulun 12. sınıf öğrencileri Cemre Turhan ve Dilek Can, gözetmen öğretmen Erkan İlter ile Erasmus kısa staj programı kapsamında İspanya'ya gitti.



Erasmus+ 2021 -K212- VET kısa dönemli staj faaliyetine katılan proje grubu, ilçeye geri döndü.

Öğrencilerin, İbis Getafe Madrid Hotel'de İspanya mutfak kültürü ve dil becerilerini geliştirme ve yeni kültürleri tanıma amaçlı staja katıldıkları bildirildi.



Yaşadıkları deneyimleri arkadaşları ile paylaşan öğrencilere staj sertifikaları, Manyas Milli Eğitim Müdürü Abdülmuttalip Erek ile Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.