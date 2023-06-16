Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde C.Ç. (27), T.Ç. (38), E.Ç. (19), T.K. (38), E.Ç. (61), E.S (39) ve O.K'nin (25) örgütlü olarak silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin İzmir ile İstanbul'dan temin ettikleri silah ve uyuşturucu maddeleri Edremit ve çevre ilçelerde sattıkları tespit edildi. Ekipler, zanlıların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 156 gram sentetik uyuşturucu, 25 bin uyuşturucu hap, 856 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 7 tabanca ve 912 fişek, 16 av tüfeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 150 obje ile 660 bin lira ele geçirildi.

Yakalanan 6 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü, firari zanlı E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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