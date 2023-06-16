Edremit'te turizmcilerin tatil hazırlıkları tamamlandı

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BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması Balıkesir'in Edremit ilçesindeki turizmcileri umutlandırdı.

Edremit Körfezi'nde tüm hazırlıklarını tamamlayan işletmeciler, bayramda gelecek konuklarını bekliyor.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, AA muhabirine, 9 günlük bayram tatilinin öncesinde ve okulların kapanmasıyla bölgemizde turizm hareketliliğinin başladığını bildirdi.



Bölgedeki ekiplerinin hazır şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Canlı, "Edremit hem deniziyle hem Kazdağları ile önemli bir turizm destinasyonu. Bu bölgenin nüfus hareketliliğin de bayram tatili ile birlikte 3 katına çıkması bekleniyor." diye konuştu.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün, AA muhabirine, 9 günlük Kurban Bayram tatilinin erken ilan edilmesinin bölgede ciddi bir harekete sebep olduğunu bildirdi.

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden işletmelerin hazırlıklarını bayram öncesi daha da hızlandırdığını kaydeden Ergün, şöyle konuştu:



"Şu an ciddi rezervasyonların geldiğini işletmecilerden duyuyoruz, öğreniyoruz. Bu da bölgemiz adına çok değerli. İlave otobüs seferlerinin, ilave uçak seferlerinin bölgemiz için açıldığını duyuyoruz. Bölge için sezona güzel bir başlangıç olacak. Otellerde yüzde 90'a yakın doluluk oranlarına ulaşıldığını görüyoruz. Bölgeye ulaşımınızı rahatlatmasıyla Trakya bölgesindeki acentelerimizden de ciddi talepler görüyoruz. Yine yurt dışında yaşayan Türkler de bölgeye ilgi gösteriyor."

Edremit'te 5 yıldızlı termal tesisi işletmecisi Mehmet Öngen de Kurban Bayramı'na kadar rezervasyonların tamamlanacağını ve bölgenin doluluğa ulaşacağını beklediklerini vurguladı.



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