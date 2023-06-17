Balıkesir'de 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.Y'nin kullandığı 34 RE 3835 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Akçay Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan H.A'ya çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen yaralı H.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir-Çanakkale kara yolunun Cemil Temel Mahallesi yakınlarında ise Berke Akkoyunlu'nun kullandığı 45 UB 3750 plakalı hafif ticari araç ile Cemil Özdemir yönetimindeki 10 EG 723 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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