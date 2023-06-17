Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.



Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli K.M.A'nın Haciveliler Mahallesi'nde kiraladığı villada iklimlendirme sistemi ve sera yöntemiyle uyuşturucu madde yetiştirip, ticaretini yaptığını tespit etti.

Jandarma düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı. Villada yapılan aramada 5,025 gram skunk, 30 kök skunk bitkisi, 32 gram skunk tohumu, hassas terazi, 2 diz üstü bilgisayar, 2 cep telefonu, skunk kurutma çadırı, iklimlendirme ve sera düzeneği, bitki yetiştirmede ve güçlendirmede kullanılan zirai ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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