Balıkesir'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

E.Ç. yönetimindeki 11 UA 441 plakalı tır, Edremit-Balıkesir kara yolu Hamasçakalı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, araçta sıkışan E.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan E.Ç'nin cesedi Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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