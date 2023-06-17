Balıkesir'de otomobilin tıra çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

F.Ö. idaresindeki 10 AIC 412 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Mahallesi 3003 Sokak'ta, Ö.O. yönetimindeki tıra çarptı.

Otomobilde bulunan sürücü F.Ö. ile yanındaki A.C, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan kurtarılan yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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