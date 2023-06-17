Bandırma ve Erdek'te şiddetli yağış etkili oldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Her iki ilçede akşama doğru başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Sular rögar kapaklarından taştı. Cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu. Esnaf, suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağmura dışarıda yakalananlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Yolda biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bandırma'da özellikle İsmet İnönü, Cumhuriyet ve NATO Yolu caddelerinde trafikte aksamalar oldu.

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