Balıkesir'de çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Sarıkız Mahallesi'nde H.F.E. (22) ile Şükrü Bayraktar (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F.E'nin tüfekle ateş ettiği Bayraktar, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bayraktar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinden otomobille kaçan katil zanlısı H.F.E, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.