Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’de parsel satışları başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası, Edremit Ticaret Borsası, Edremit Ziraat Odası ve Edremit Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığında tüzel kişilik kazanarak kurulan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kuruluşunun tamamlanmasıyla çalışmalar parsel satış aşamasına geldi.

Parsel başvurularının alınmasına 16 Haziran itibarıyla başlandı. başvuru dilekçe formu, yatırım taahhütnamesi, imza sirküleri veya imza beyannamesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, oda sicil kayıt belgesi, vergi levhası sureti ve yüzde 25 peşinatın yatırıldığı ön kayıt bedeline ait banka dekontu gibi belgelerin istendiği parsel talep müracaatları 2 ay sürecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, tarımla sanayiyi buluşturan bu önemli yatırımın Edremit'e ve Balıkesir’e hayırlı olmasını diledi.



Edremit Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin bölgeye yeni istihdam sahası da oluşturacağını vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:



"Uzun süredir hazırlıkları devam eden ve bulunduğumuz süreçte hayata geçirilen projenin modern tarım faaliyetlerini yaygınlaştırmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla jeotermale dayalı süs bitkisi seracılığını ve iyi tarım uygulamalarını geliştirmesini, çiçekçiliğin yaygınlaştırılmasını, katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesini amaçlıyoruz. Süs bitkileri ve çiçekçilik alanında Türkiye’de iyiler arasında olma özelliği taşıyarak faaliyet gösterecek OSB'miz Balıkesir'imize hayırlı olsun."

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