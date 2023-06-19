Balıkesir'de emekli albay evinde ölü bulundu

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Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakınlarının haber alamadığı emekli asker, evinde ölü bulundu.



Akçay Mahallesi 403. Sokak'ta yalnız yaşayan emekli harita albayı Salman Özkan'dan (54) uzun süre haber alamayan yakınları, polisi ve jandarmayı aradı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısı açılmayınca çilingir yardımı ile içeri giren ekipler, Özkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

​​​​​​​Savcılık incelemesinin ardından Özkan'ın naaşı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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