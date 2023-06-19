Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırsal Dereli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Celal Karagöz idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Karagöz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.