Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırsal Dereli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden Celal Karagöz idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Karagöz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.