Bandırma Ticaret Borsası'nda hasat sezonunun ilk buğdayı satıldı

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BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Borsası'nda 2023 yılı hasat sezonunun ilk buğday satışı yapıldı.

Elektronik satış salonuna, sezonun ilk buğdayını Doğanpınar Mahallesi’nden üretici Ersin Akay getirdi.

Sezonun ilk buğdayının 50 kilogramlık bölümünü sembolik bedelle kilogramı 40 liradan, Bandırma Çalık Gıda firması yetkilisi ve Borsa Meclis Üyesi İsmet Çalık satın aldı. Buğdayın geri kalan 10 tonluk bölümü de yine Çalık tarafından tonu 7 bin 330 liradan alındı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, yaptığı açıklamada, "İnşallah, verim ve kalite açısından iyi bir sezon geçiririz. Üreticilerimize ve tüccarımıza hayırlı bir hasat sezonu diliyorum." ifadesini kullandı.

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