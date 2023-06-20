Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde yatırımlar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, sürekli gelişen üniversitenin büyümesi için yatırımlara devam ettiklerini bildirdi.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, mezuniyet töreninin tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının katılımıyla 8 Temmuz'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda, 2023-2024 akademik yıl açılışının ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini söyledi.



Büyüyüp sürekli gelişen bir üniversite olduklarını belirten Özdemir, yetersiz kalan Erdek Meslek Yüksekokulu binası için yer arayışını sürdürdüklerini aktardı.

Tüm yapılan yatırımlara bu yıl 150 milyon lira harcanacağı bilgisini veren Özdemir, üniversitenin 3 bin 500 kişilik spor salonunun tamamlandığını, bu tesisten tüm Bandırma’nın yararlanacağını dile getirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin, bina yetersizliği nedeniyle 3 yıldır İstanbul Üniversitesi çatısı altında öğrenim gördüklerini hatırlatan Rektör Özdemir, şöyle konuştu:



"Kampüsümüzde yeni Tıp Fakültesi inşaatımız, 3 ayrı kompleks olmak üzere sürüyor. Önümüzdeki yıl değil ama bir sonraki yıl, İstanbul’daki tüm Tıp Fakültesi öğrencilerimizi yeni binamıza alacağımızı düşünüyorum. Yani gelecek yılın eylül ayı itibarıyla tüm Tıp Fakültesi öğrencilerimiz bizimle birlikte olacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Bandırma’ya 2 bin dolayında depremzede aile geldi. Büyük bölümü daha sonra memleketlerine döndü. Depremzedelerden sadece 10 dolayında öğrenci, üniversitemizde geçici olarak eğitim öğretim gördü.



Üniversitemizin kurulduğu 2015 yılından beri yabancı öğrencilerimiz var. Geçen yıl 71 ülkeden 2 bin 400 yabancı öğrencimiz vardı. Bu yıl mezun olacaklarla bu sayı şu anda 1950 civarında. Yeni yapacağımız 400-500 kayıtla yine 2 bin 400 yabancı öğrenci sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.