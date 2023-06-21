Edremit'te "Kukla" operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen "Kukla" operasyonu kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Edremit Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliye ait 3 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Şüpheliler V.T. (42) ve R.K'ye (29) ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 285,34 gram skunk (genetiği değiştirillmiş esrar), 8 adet sentetik hap, çeşitli çaplarda 10 tabanca fişeği, değişik boy ve ebatlarda namlu yapımı için hazırlanmış 48 metal boru, üzerinde herhangi ibare bulunmayan mermi yatağı olan tabanca gövdesi, 9 milimetre tabanca sürgüsü, şarjör, çok sayıda silah parçası ve silah imalatı için kullanılan araç gereç ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





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