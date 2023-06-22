Ayvalık'ta minyatür ve tezhip sergisi açıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Olcay Kıncay'ın minyatür ve tezhip eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Ayvalık Belediyesine ait Kırlangıç AVM'deki serginin açılışına, Ayvalık Belediye Meclisi Üyesi Tülay Çankaya ve Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul ile Kıncay’ın minyatür ve tezhip alanında gönüllü eğitim verdiği öğrencileri ve sanatseverler katıldı.

Olcay Kıncay, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yılı aşkın süredir tezhip ve minyatür üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Emekli olduktan sonra Ayvalık’ın Palabahçe mevkisindeki 13 Nisan Caddesi'nde atölye açtığını ve mahalledeki ev kadınlarına, çocuklara gönüllü olarak dersleri vermeye başladığını belirten Kıncay, “Şu an burada minyatür ve tezhip dallarına ait 36 eserimizi sergiliyoruz. Eserlerimiz güncel olduğu kadar tarihi olaylara ait objelerden oluşan konuları da içeriyor." dedi.

Kıncay, minyatürün, günlük yaşamı, savaşlarda fethedilen kentleri ve hatta bazı kitaplarda geçen olayları resim olarak ifade etme sanatı olduğunu dile getirdi.

Resim sanatının diğer dallarında güncel, tarihi konuları işleyebildiğini aktaran Kıncay, "Minyatür ve tezhip alanında perspektif yok. Gölge ve ışık oyunları yok. İstediğiniz şekilde resmedebiliyorsunuz. Mesela minyatürde çok önemsediğiniz bir objeyi daha büyük bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Hayallerinizi çok daha fazla eserinize dökebiliyorsunuz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yasemin Şenay ise Kıncay'ın, Orta Asya’dan bugünlere gelen Türk sanatlarının güzel örneklerini kendilerine sunduğunu ifade etti.

Sergi, 27 Haziran'a kadar gezilebilecek.



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