Balıkesir'de ziyarete açılan lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Altıeylül Lavanta Günleri" kapsamında doğal fotoğraf stüdyosu niteliğiyle dizayn edilen lavanta bahçesi ziyarete açıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kırsal Çiçekpınar (Nergiz) Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde gerçekleştirilen programda, merkez Altıeylül ve Karesi belediyelerinin sosyal, kültürel, sanat ve spor alanında güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Bu belediyelerin yönetici ve çalışanlarını tebrik eden Şıldak, "Ülkemizde lavanta, haziran ayının en önemli sembollerinden biri oldu. Lavanta bereketli bir bitkidir. Sadece görselliğiyle değil bundan elde edilen yağla, sıvılarla her tür ilaç sanayinde, dermatolojide, estetik anlamda yapılan ürünlerde katkı malzemesidir. Bu itibarla lavanta ile Balıkesir'i buluşturan Altıeylül Belediyemizi tebrik ediyorum." dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da 20 dönüm alandaki lavanta bahçesinin 3 gün ziyarete açık olacağını dile getirdi.

Bu alanda hünnap, ayva, armut, elma, ceviz gibi 380 meyve ağacının bulunduğunu, tıbbi aromatik bitkilerden ekinezya, kekik, biberiye, ada çayı ve melisanın da üretildiğini aktaran Avcı, "Bir diğer 21 dönümlük alanda ise buğday ekimi yapılmakta. Bunun haricinde Taşköy'de 25 dönüm arazide buğday, Nergiz'de 43 dönüm arazide arpa, Pamukçu ve Aslıhan'da olmak üzere toplamda ise 150 dönüm alanda bu faaliyetlerimize devam etmekteyiz." diye konuştu.

Avcı, elde ettikleri unu, Altıeylül Gelişim Merkezi aracılığıyla sosyal yardım marketinden ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını bildirdi.

Geçen sene ürettikleri ayçiçeği ve unu, deprem bölgesine de gönderdiklerini kaydeden Avcı, ayrıca hasat ettikleri lavantadan yağ ve sabun ürettiklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin'in de katılımcılara hitap ettiği programda, açılış kurdelesi kesilerek lavanta bahçesi ziyarete açıldı.

Katılımcılar, balon ve tüllerle süslenmiş, salıncak ve bankların da bulunduğu bahçede mor çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çektirdi.

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