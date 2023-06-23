Manyas'ta 30 bin dekardan fazla alana ayçiçeği ekildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde bu yıl 30 bin dekarı aşkın alanda ayçiçeği üretileceği bildirildi.

Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaptığı açıklamada, diğer ürünlerle kıyaslandığında daha az maliyet isteyen ayçiçeği ekiminin artmasının ülke için önemli olduğunu belirtti.



Kooperatifin 265 aktif ortağa sahip olduğunu, geçen yıl ilçe genelinde 28 bin dekar alanda yapılan ayçiçeği üretiminin bu sene 30 bin dekarı geçeceğini aktaran Kalpakçı, şunları kaydetti:



"Ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ülkemiz ihtiyacının sadece 3'te birini karşılıyor, bu da yeterli olmadığı için bu açık ithalat ile kapatılmaya çalışılıyor. Manyas’ta geçen yıl 482 üretici 4 bin 811 ton üretip devletimiz tarafından karşılığında ton başına 70 bin lira olmak üzere toplamda 3 milyon 373 bin 150 lira destekleme ödemesinden yararlanmıştır. Ayçiçek üreticisinin en büyük destekçisi olan kurumumuza bu yıl da ciddi oranda ortak müracaatı olmaktadır. Kooperatif olarak ortaklarımıza ayni ve nakdi yardımlarımız devam etmektedir."



Kalpakçı, Yağlı Tohumlar Kooperatifine bu sezon ayçiçeği dökmek isteyen ortak çiftçilerin rekolte beyannamesi verme süresinin 25 Temmuz’da sona ereceğini hatırlattı.



Beyanname vermeyenlerin ürününün alınmayacağını vurgulayan Kalpakçı, üreticilerin mağdur olmaması için buna dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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