Oturarak Voleybol Uluslararası Altın Lig Şampiyonası, Balıkesir'de başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen Oturarak Voleybol Uluslararası Altın Lig Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Üç gün sürecek organizasyona Türkiye, Hırvatistan, Ukrayna ve Bosna Hersek milli takımları katılıyor.

Günün ilk karşılaşmasında Türkiye, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Türkiye, salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada setler 25-22, 25-27, 25-18 ve 25-20 tamamlandı. Günün diğer maçında ise Bosna Hersek rakibi Ukrayna'yı 25-17, 25-9 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki mücadeleler öncesi AA muhabirine konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, "Üç gün boyunca devam devam edecek organizasyona destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle milli takımımıza bu müsabakalarda yürekten başarılar diliyorum." diye konuştu.

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