Sındırgı Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde belediye ile Zenit Madencilik işbirliğiyle Kocahan İş Merkezi'nde, Bilim Merkezi kurulması çalışmaları tamamlandı.



Bilim Merkezi çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmete açılacak.



Robotik Kodlama Atölyesi, Teknoloji Tasarım Atölyesi ve Bilim Atölyesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılarak, ziyaretçilere eğitimler sunulması planlanıyor.

Bilim Merkezi'nde temel fizik alanında 25 farklı deney düzeneği ile ziyaretçiler, derslerde gördükleri teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirebilecek. Bu sayede öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kısa süre içinde açılması planlanan Bilim Merkezi’nde düzenli olarak gerçekleştirilecek seminerler, konferanslar ve bilim şenlikleri ile öğrencilere ve topluma bilim ve teknoloji alanlarında farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bu etkinliklerde başarılı bilim insanları ve sektör profesyonelleri, deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.

Merkezi öğrencileriyle ziyaret eden Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi (SIBEM) öğretmenlerinden Emine Birtek, yaptığı açıklamada, tesisi çok beğendiklerini söyledi.



Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve sponsor firmaya teşekkür eden Birtek, "Çok farklı, çok güzel etkinliklerin yapılabileceği bir alan bizlerin ihtiyacıydı, bu karşılanmış oldu." dedi.



Öğretmen Elmas Yorulmaz da şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekten gezip gördüğümüz kadarıyla çok kullanışlı ve güzel bir merkez olmuş. Birçok büyükşehrimizde böyle bir merkez vardı aslında. Sındırgı'mıza da gelmiş olması bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Bilimi hayata geçirebilecek, öğrencilere bilimi sevdirebilecek, çocukları teknolojiyle, robotikle ve bilimle birleştirebilecek bir merkez. İlçemiz adına çok mutluyum."

Belediye Başkanı Yavaş ise gençlerin ufkunu açmada uygulamalı eğitimin önemli olduğunu, projelerini de gençlerin gelişimine katkı sağlayacak alanlarda gerçekleştirdiklerini anlattı.



Gençlerin analitik düşünceyle okullarda öğrendiği fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri deney yaparak daha kalıcı hale getirebilecekleri bir ortam hazırladıklarını dile getirene Yavaş, "Sağ olsun ilçemizde altın firması Zenit sponsorluğunda burada bir bilim merkezi ve sinema salonunu Kocahan İş Merkezi'nin üst katında tamamlamış olduk." diye konuştu.

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