Sındırgı Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sındırgı Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

AA

Sındırgı Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde belediye ile Zenit Madencilik işbirliğiyle Kocahan İş Merkezi'nde, Bilim Merkezi kurulması çalışmaları tamamlandı.

Bilim Merkezi çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmete açılacak.

Robotik Kodlama Atölyesi, Teknoloji Tasarım Atölyesi ve Bilim Atölyesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılarak, ziyaretçilere eğitimler sunulması planlanıyor.

Bilim Merkezi'nde temel fizik alanında 25 farklı deney düzeneği ile ziyaretçiler, derslerde gördükleri teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirebilecek. Bu sayede öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kısa süre içinde açılması planlanan Bilim Merkezi’nde düzenli olarak gerçekleştirilecek seminerler, konferanslar ve bilim şenlikleri ile öğrencilere ve topluma bilim ve teknoloji alanlarında farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bu etkinliklerde başarılı bilim insanları ve sektör profesyonelleri, deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacak.

Merkezi öğrencileriyle ziyaret eden Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi (SIBEM) öğretmenlerinden Emine Birtek, yaptığı açıklamada, tesisi çok beğendiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve sponsor firmaya teşekkür eden Birtek, "Çok farklı, çok güzel etkinliklerin yapılabileceği bir alan bizlerin ihtiyacıydı, bu karşılanmış oldu." dedi.

Öğretmen Elmas Yorulmaz da şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten gezip gördüğümüz kadarıyla çok kullanışlı ve güzel bir merkez olmuş. Birçok büyükşehrimizde böyle bir merkez vardı aslında. Sındırgı'mıza da gelmiş olması bizim için çok güzel bir avantaj oldu. Bilimi hayata geçirebilecek, öğrencilere bilimi sevdirebilecek, çocukları teknolojiyle, robotikle ve bilimle birleştirebilecek bir merkez. İlçemiz adına çok mutluyum."

Belediye Başkanı Yavaş ise gençlerin ufkunu açmada uygulamalı eğitimin önemli olduğunu, projelerini de gençlerin gelişimine katkı sağlayacak alanlarda gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gençlerin analitik düşünceyle okullarda öğrendiği fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri deney yaparak daha kalıcı hale getirebilecekleri bir ortam hazırladıklarını dile getirene Yavaş, "Sağ olsun ilçemizde altın firması Zenit sponsorluğunda burada bir bilim merkezi ve sinema salonunu Kocahan İş Merkezi'nin üst katında tamamlamış olduk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oturarak Voleybol Uluslararası Altın Lig Şampiyonası, Balıkesir'de başladı
YEREL HABERLER Oturarak Voleybol Uluslararası Altın Lig Şampiyonası, ...
Manyas'ta 30 bin dekardan fazla alana ayçiçeği ekildi
YEREL HABERLER Manyas'ta 30 bin dekardan fazla alana ayçiçeği ekildi
"Edremit Yaşayan Okullar Projesi"nde motivasyon buluşması
YEREL HABERLER "Edremit Yaşayan Okullar Projesi"nde motivasyon ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 17 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 17 kişi ...
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli ...
Balıkesir'de buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de buğday tarlasında çıkan yangın kontrol ...
Balıkesir'de ziyarete açılan lavanta bahçesi doğal fotoğraf stüdyosu oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de ziyarete açılan lavanta bahçesi doğal ...
Ayvalık'ta minyatür ve tezhip sergisi açıldı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta minyatür ve tezhip sergisi açıldı
Ayvalıkgücü iç transfere başladı
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü iç transfere başladı
Balıkesir'de turizm sezonunda alınacak tedbirler masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de turizm sezonunda alınacak tedbirler ...
Edremit'te "Kukla" operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Edremit'te "Kukla" operasyonunda yakalanan 2 ...
Manyas'ta kaybolan 63 yaşındaki kadın, komşu mahallede bulundu
YEREL HABERLER Manyas'ta kaybolan 63 yaşındaki kadın, komşu ...
Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde bayram tatili rezervasyonları yüzde 70'e yaklaştı
YEREL HABERLER Ayvalık-Midilli feribot seferlerinde bayram tatili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.