Bandırma'da taksinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, taksinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Atatürk Caddesi'nde seyreden Özden U. (60) idaresindeki 10 T 2049 plakalı taksi, Muhammed Özen'in (17) kullandığı 10 AGY 134 plakalı motosiklete çarptı.



​​​​​​​Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen sürücü, sol bacağından yaralandı.



Özen'e, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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