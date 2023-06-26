Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı öncesinde Kuzey Ege'de tatilcilerin yoğun olduğu güzergahlardan Balıkesir-Çanakkale kara yolunda trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yolun Vakıflar mevkisinde yapılan "Trafik Farkındalığı Uygulaması"nda sürücülere kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Şıldak, gazetecilere, bayram trafiğinin yoğun olduğunu, sürücülere uyarılar yaparak vatandaşların herhangi bir kaza yaşamadan sağlıklı, emniyetli bir şekilde trafikte yol almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının çeşitli kampanyalarla farkındalık oluşturduğunu aktaran Şıldak, şöyle devam etti:

"Uzun bir bayram tatili yaşıyoruz. Bugün de tatilin 3'üncü günü. Artık yavaş yavaş bayrama yaklaşırken trafik yoğunluğunun da bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz. İlimizin bütün noktalarında her bir yerleşim yerimiz esas alınarak trafik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bütün sürücülerimize tekrar uyarıda bulunmak istiyoruz. Bayram tatilini kazasız geçirmek sürücülerimizin dikkatine bağlı. Trafik kurallarına ve hız limitlerine muhakkak surette uymak gerekiyor. Cep telefonu kullanmamak ve muhakkak, olmazsa olmaz dediğimiz emniyet kemeri takma konusunda da hiçbir taviz vermeden bütün yolcularımızın, araçta bulunan tüm yolcularımızın kemer takmasını arzu ediyoruz."



Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı gerek Bölge Trafik gerek İlçe Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki trafik birimlerinin, Jandarma Komutanlıkları trafik birimlerinin teyakkuz halinde denetimlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Özelikle Edremit Körfezi ve Balıkesir-Edremit hattında yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Şıldak, "Buralarda her 10 kilometrede bir trafik ekibi bulunması kuralı çerçevesinde yoğun bir denetim ve kontrol yürütüyoruz." dedi.

Vali Şıldak, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer'le, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını kutlayarak hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.

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