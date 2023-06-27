Balıkesir'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga sırasında silahlarla ateş edilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Hekimzade Mahallesi Eski Bayram Yeri Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında laf atma meselesinden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Aftu K'nin (23), Kubilay D'ye (22) kafa atması üzerine Bilal Ö. (22), aracından aldığı pompalı tüfekle Samet A'yı (36) sol kolundan ve göğsünden vurdu.

Ateş etmeyi sürdüren Bilal Ö'nün tüfeğinden çıkan saçmalarla Ahmet Kadir B. (26), Emre İ. (26), Ali İ. (17), Turan Z. (20) ve Kazım Emir Ö. (17) de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Samet A, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerden Bilal Ö, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aftu A'nın da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Ayrıca, biri olayda kullanılan iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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