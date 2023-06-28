Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişlerde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na, Kurban Bayramı'nın birinci gününde feribot seferlerinin düzenlendiği deniz hudut kapısında yoğunluk oluştu.



İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık ile Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ilave seferlerle hizmet verdi.

Deniz ulaşımı firması sahibi Eşref Jale, gazetecilere, Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Jale, bayram tatilinin başlamasıyla Midilli-Ayvalık seferlerine talebin yüzde 90'ı aştığını dile getirdi.

Turizm acentesi sahiplerinden Ali Jale de 9 günlük periyotta 10 bin kişinin Midilli'ye geçmesini beklediklerini ifade etti.

Ziyaretçilerden Ayşe Gökovalı, Muğla'dan iki köpeğiyle Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık'a geldiğini anlattı.

Bursalı Olgun Göktaş ise Kurban Bayramı tatilini Midilli'de geçirmeyi tercih ettiğini belirterek, "Ayvalık'a kadar gelip buraya çok yakın olan Midilli Adası'na gitmemek olmazdı." dedi.

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