Edremit Körfezi’ndeki yollarda bayram tatili yoğunluğu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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BALIKESİR (AA) - Kurban Bayramı tatili için Edremit Körfezi’ne gelen ziyaretçilerin araçlarından dolayı Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluk oluştu.



Nüfusun yaklaşık 3 milyona ulaştığı Edremit Körfezi’nde, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na tatil için gelenlerin kullandığı araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklara neden oldu.

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Edremit Körfezi’nde serinlemek isteyen tatilciler, sahilleri doldurdu.

Plajlardaki çay bahçelerinde oturacak yer kalmayınca bazı vatandaşlar yürüyüş yolu kenarlarındaki banklara oturmak zorunda kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi.





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