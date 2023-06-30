Balıkesir'de erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kavga sırasında erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Paşabayır Mahallesi Tünel Üstü Sokağı'nda bir apartman dairesinde Onur Öztürk (36) ile kız arkadaşı Tuğba Ü. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tuğba Ü. tarafından evdeki bir bıçakla yaralandığı iddia edilen Öztürk, evden ayrıldı.

Apartmanın kapısının önünde yere yığılan Öztürk, bir süre sonra komşular tarafından fark edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Öztürk'ün cenazesi hastane morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı Tuğba Ü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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